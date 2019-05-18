Vali Su'dan 19 Mayıs kutlaması

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Su mesajında, 100 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi ile Türk milletinin, verdiği varoluş mücadelesini birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde sergilediği azim ve kararlılıkla mutlak bir zaferle taçlandırdığını belirterek, "Büyük Önder, bağımsızlığımızı ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak ve savunmak ile görevlendirdiği Türk gençliğine bu anlamlı günü armağan ederek onlara duyduğu güven ve beslediği inancı da göstermiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin de bir asırdır olduğu gibi Büyük Önder'in ve milletimizin kendilerine duyduğu güvene layık olmak için tarihimizden ilham alarak milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine ulaştıracaklarına yürekten inanıyorum" dedi.