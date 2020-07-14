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Vali Su'dan, Adana Valisi Süleyman Elban'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Valiler Kararnamesiyle Adana Valiliği görevine atanan Vali Süleyman Elban’ı ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundu.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Valiler Kararnamesiyle Adana Valiliği görevine atanan Vali Süleyman Elban'ı ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun' dileğinde bulundu.


Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Elban tarafından karşılanan Vali Su, ilk olarak günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Su, yeni görevine atanan Vali Elban'a görevinde başarılar diledi.


Vali Elban da nazik ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Vali Su'ya teşekkür etti.


Ziyaret, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.

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