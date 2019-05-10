Vali Su'dan Başkan Seçer'e ‘hayırlı olsun' ziyareti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e iade-i ziyarette bulunarak, ‘hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Ziyarette, Vali Su ve Başkan Seçer, karşılıklı iş birliği ile Mersin'i daha ileriye taşıyacaklarının mesajını verdiler. Seçer'i tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Su, Mersin ortak paydası için iş birliğine hazır olduklarını söyledi. Su, “Başkanımız sağ olsun seçilince bana ziyarete gelmişti. Ben de kendisine iade-i ziyarette bulundum. Kendisine görevi süresince başarılar diliyorum” dedi.

“Zamanında ve doğru işler yapmak için planlı gitmemiz gerekiyor”

Başkan Seçer de Mersin'i daha da geliştirmek, kalkınmasını, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınmasını sağlamak için başta Mersin Valiliği olmak üzere, Mersin'deki tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kentin paydaşları ile karşılıklı iş birliği içerisinde olacaklarını söyledi. Kısa bir süre önce göreve geldiklerini ama Mersin'e güzel işler yapmak için çok çalışacaklarını belirten Seçer, “Bir an önce kendi yönetim anlayışımıza uygun bir yapı oluşturalım istedik. İvedilikle yapılması gereken, vatandaşımızın beklenti içerisinde olduğu konular vardı. O konuları önceliğe aldık. Belediyenin mali tablosunu ve personel konularını inceledik. Bundan sonraki yol haritamızı belirlememizde bu veriler bizim için önemliydi. 5 yıl uzun bir süre gibi görünse de çabuk geçer. Zamanında ve doğru işler yapabilmemiz için planlı gitmemiz gerekiyor. Kaynakları israf etmeden son derece verimli kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etkin ve verimli bir çalışma programı hayata geçireceklerinin ve Mersin'e en iyi hizmetleri vereceklerinin altını çizen Seçer, “En etkin ve verimli şekilde nasıl çalışırız önce onları tespit ettik. Güzel şeyler olacak. Bizim tek gayemiz Mersin'e hizmet etmek. Burada yaşayan tüm yurttaşlarımızın belediye başkanı olarak elimizden geleni değil, gereğini yapıp güzel hizmetleri yapacağız” diye konuştu.