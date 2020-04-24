Vali Su'dan şehit ailesine ziyaret

Mersin Valisi Ali İhsan Su ile eşi Zeliha Su, 2011 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erol Özkul'un ailesini ziyaret etti.

Şehidin Çağdaşkent Mahallesindeki evinde gerçekleşen ziyarette Vali Su ve eşine, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Veysel Topkaya da eşlik etti. Ziyaret sırasında şehit Erol Özkul'un ailesi ile bir süre sohbet ederek şehidin kızı Ela Ecrin Özkul'a hediyeler veren Su, Ela Ecrin ile tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Su, bu yıl salgın nedeniyle bayramı evde geçirildiğini ancak çocukların coşkuyu yaşaması için Valilik koordinasyonunda çalışmalar çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Devlet ve millet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını vurgulayan Su, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.