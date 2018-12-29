Vali Su'dan yeni yıl mesajı

Vali Su mesajında, sevinçleriyle ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakırken, hep birlikte yeni bir yıla yeni umutlarla girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Geride bıraktığımız yılda ilimizin sosyo-ekonomik gelişimini daha üst seviyelere taşımaya ve her şeyin en iyisine layık milletimizin hayat standartlarını, huzur ve refahını daha da arttıracak çalışmalarda bulunmaya büyük bir gayret gösterdik. Önümüzdeki yıl da bu yatırım ve hizmet atağını kentin tüm dinamikleri ile işbirliği içerisinde çalışarak daha da üst noktalara çıkarmaya büyük bir şevk ve azimle devam edeceğiz. Bu duygularla, 2019 yılının tüm Mersinli hemşehrilerim ve milletimiz için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği bir yıl olarak geçmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.