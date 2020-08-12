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Vali yardımcısının öldürdüğü anne ve kardeşi Tarsus'ta toprağa verildi

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından dün gece çıkan tartışma sonrası Adana’da öldürülen avukat kardeş Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat’ın cenazeleri, memleketleri Mersin’in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından dün gece çıkan tartışma sonrası Adana'da öldürülen avukat kardeş Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ın cenazeleri, memleketleri Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.


Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından dün gece saatlerinde tabancayla öldürülen Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Tarsus'a gönderildi.


Şehir mezarlığında kılınan namazın ardından cenazeler ilçeye bağlı Hacıhamzalı Mahallesi'ne götürüldü.


Cenazeler burada yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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