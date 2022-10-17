Valkeneş ve Tarsus "kardeş şehir" protokolü imzaladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) koordinasyonunda, Tarsus Belediyesi ile Valkaneş Belediyesi arasında eğitim, turizm, spor, kültür ve altyapı gibi alanlarda işbirliğini kapsayan kardeş şehir protokolü, Moldova Valkaneş'te düzenlenen törenle imzalandı. Moldova Gagavuzya-Valkaneş'in kuruluş yılı törenlerinin de düzenlendiği etkinliklere Tarsus Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nihat Çapar, Tarsus Belediyesi Meclis üyesi Ayla Oran Erciyes, Tarsus Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ramazan Gözener katılım sağladı. Kuruluş yılı ve kardeş şehir protokol töreni sebebiyle birçok etkinliğin düzenlendiği Moldova'da, Gagavuzya Türkleri tarafından yöresel halk oyunları, yürüyüşler ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Yapılan protokolün önemine değinen Tarsus Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nihat Çapar, "Valkaneş şehri 300 yıllık bir tarihe sahip. Bugün yapılan protokolle ise 10 bin yıllık tarihi olan Tarsus ile kardeş şehir oluyorsunuz. Bunun önemi sizler için olduğu kadar bizler içinde büyük bir öneme sahip. Çünkü her iki belediye arasındaki kültürel, ekonomik, tarımsal ve sportif anlamdaki etkileşimlerle iki belediyeye de büyük katkılar sunacak. Buraya sizlerle tanışmaya değil aynı zamanda çeşitli notlar alarak iki belediye arasında neler yapılabilir, Tarsus Belediyesi olarak bizler nasıl bir katkı sunabiliriz diyerek bunları da not etmeye geldik" dedi.

Tarsus Belediyesinin kardeş şehir sayısı her geçen gün artarken, Türkiye ile Moldova arasında uzun yıllardan beri siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda sağlam ve güzel ilişkiler kurulduğunun altını çizen Gagavuzya Başkenti Komrat Başkonsolosu Hasan Akdoğan, “Tarsus, Türkiye'nin çok önemli belediyelerinden biri. Hem tarımda hem de sanayide söz sahibi bir kent. Bu anlamda iki önemli belediye arasında yapılan bu kardeşlik ilişkilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Protokol anlaşmasını imzalamaktan mutlu olduğunu dile getiren Tarsus Belediyesi Meclis üyesi Ayla Oran Erciyes ise "Dünya son zamanlarda barış sorunu, pandemi ve iklim değişikliği yaşanıyor. Tarsus Belediyesi olarak hepimizin ortak kültürel değerlerimizle beraber bu sorunlara birlikte çözüm arayışımızın kolaylaştıracağını düşünüyorum. Beraber çok iyi şeyler yapmaya çalışacağız" diye konuştu.