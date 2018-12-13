Vatandaşa yardım için duran polis aracına kamyon çarptı: 6 yaralı

Kazada 3'ü polis, 6 kişi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adana-Mersin otoban yolu üzerinde saat 18.00 sularında meydana geldi. Erdemli istikametinde giden 3 trafik polisi, yol kenarında duran ve duman çıkartan araçta bulunan vatandaşlara yardım için durdu. Bu sırada arkadan gelen 33 VC 600 plakalı kamyon, polis aracını altına alırken, sivil araca da hafif bir şekilde vurdu. Kazada 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölge kordon altına alınırken, trafik de bir şeritten verildi. Bölgeye gelen ambulanslar yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, daha sonra kentteki değişik hastanelere kaldırdı. Polis aracı tamamen kamyonun altında kalırken, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine incelemeler yapıp sorumlu müdürlerden bilgi aldı.

Hastaneye kaldırılan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 5 yaralarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün ilk ifadesinde, "Birden gözüm karardı, görmedim" dediği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.