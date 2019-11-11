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Vatandaşın düşürdüğü cüzdanı Büyükşehir personeli buldu

Mersin’de, Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü personeli tarafından bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü personeli tarafından bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan Ahmet Demir, sabah 06.30 sıralarında işe giderken Adana Caddesi üzeri, Cereciler mevkisinde yol kenarında bir cüzdan gördü.


Demir, cüzdanı koordinasyon müdürlüğüne getirdi. Burada Büyükşehir ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde cüzdanın Camilimanda Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Remzi Balcı'ya ait olduğu tespit edildi.


Cep telefonuyla ulaşılan Remzi Balcı, cüzdanının kayıp olduğunu fark edince derin üzüntü yaşadığını ifade ederek, Büyükşehir personeline duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini iletti.


Cüzdan, Remzi Balcı'nın oğlu Burak Balcı'ya teslim edildi.

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