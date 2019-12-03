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Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı

Mersin’de vatandaşlar genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Mersin'de vatandaşlar genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Toplantı sonunda vatandaşlara güvenli yaşam rehberi dağıtıldı.

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