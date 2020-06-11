Vatandaşlara "tuzağa düşmeyin" diyen dolandırıcılar tutuklandı

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyet çıkışı gazetecilere "tuzağa düşmeyin" diyen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, müşteki D.A., A.K., R.K., F.D. ve M.D. isimli şahısların 107 bin 220 lira para ile 9 çeyrek, 1 bilezik ve 1 altın kolye dolandırıcılığıyla ilgili çalışma başlattı. Farklı zaman ve yerlerde gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 2 ay boyunca titiz bir çalışma yürüten ekipler, M.K. (42), M.A. (27), M.S. (28) ile A.A.'yı (23) gözaltına aldı. Şüpheli M.A.'nın olay anındaki tişörtü ile yakalandığı andaki tişörtünün aynı olduğu görüldü. Ayrıca şüphelilerin lideri olan M.K.'nin 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şahıslardan M.K. emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine haklarındaki iddiaları kabul ederek, vatandaşlara "tuzağa düşmeyin" uyarısında bulunmuştu.