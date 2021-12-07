Veliler bowling turnuvasında buluştu

Mersin'de eğitim sektöründe faaliyetlerini sürdüren Oyun Koleji, bowling turnuvasında velileri buluşturdu.

Game Clup ile ailelerin çocukları ile kaliteli zaman geçirmeleri adına birçok etkinlik düzenleyen Oyun Koleji, bowling turnuvası düzenleyerek velileri bir araya getirdi. Düzenlenen turnuvada ilk 3'e giren velilere çeşitli ödüller verildi.

Anne ve babaların çocukları ile kaliteli zaman geçirmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Oyun Koleji kurucularından Ufuk Akbıyık, "Anne ve babaların çocukları ile kaliteli zaman geçirmeleri çocuklar için çok önemlidir. İleriye dönük aile bağlarının güçlenmesi adına bu durum büyük önem taşıyor. Game Clup çatısı altında düzenlediğimiz aktiviteler bu durumu destekliyor" dedi.