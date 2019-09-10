Velilere servis uyarısı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Mersin genelinde bulunan 2397 adet S plakalı servis aracının ve şoförlerinin incelemelerini tamamlarken, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ise denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

“Çocuklarınıza serviste o gün neler olduğunu sorun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, öğrencilerin güvenli ulaşımı noktasında hassasiyetini bildiklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, gösterdikleri gerekli özeni sürdüreceklerini vurguladı. Topçuoğlu, öğrenci servis araçlarında dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili uyarılarda bulunarak velilere seslendi. Çocuklara, 'Bugün okulda neler yaptın?' sorusunun, 'Bugün serviste neler oldu?' şeklinde de sorulmasını isteyen Topçuoğlu, en doğru haberin çocuklardan alınabileceğini belirtti.

Velilere öğrenci servisleriyle ilgili uyarılarda bulunarak, çocuklarından zaman zaman servisle ilgili bilgi almalarını isteyen Topçuoğlu, "Şoförle, aracın nasıl kullanıldığıyla, dikkatli olunup olmadığıyla, görevli personelin kendilerine davranışının nasıl olduğuyla ilgili velilerimiz yavrularımıza sorular sorabilirler. Çocuktan bu haberleri alabilirler" dedi.

“Herhangi bir olumsuzlukta bize bildirin”

Servis araçlarındaki olumsuzlukların çocukları psikolojik ve davranışsal yönden olumsuz etkilemesinin önüne geçilmesindeki en doğru tespitin haberi çocuktan almak olduğunu ifade eden Topçuoğlu, "Hızlı gitme, yüksek sesli müzik, klima açmama gibi seyir halindeki sorunları yavrularımızdan öğrenen velilerimiz derhal '444 21 53 No'lu çağrı merkezimize durumu bildirebilirler. Biz de derhal müdahale edeceğiz. Trafik zabıtamız derhal konuya kanalize olacaktır. O servisle ilgili gerekli işlemi yapmak üzere elindeki işi bırakıp direkt bu konuya yönelecektir" ifadelerini kullandı.

Mersin'de güzergah belgesi bulunan 2 bin 397 servis aracı bulunuyor

Topçuoğlu, çocukların güvenli bir şekilde evden okula, okuldan eve gidip gelmeleri konusunda ekiplerin aralıksız çalıştığını belirterek, "Başkanımız Vahap Seçer'in, çocuklarımızın okullara güvenli bir şekilde gidip gelmesiyle ilgili bizlere çok yoğun telkinleri oldu. Biz de Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak okullar başlamadan gerekli tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

Topçuoğlu, Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından aldığı yetkiyle güzergah belgesi bulunan 2 bin 397 araç olduğunu söyledi.

Veliler şoförlerin yeterlilik belgesini kontrol etmeli

Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası arasında yapılan bir protokolle şoförlere yeterlilik belgesi verildiğini vurgulayan Topçuoğlu, belgenin yapılan eğitimi başarıyla tamamlayan, adli sicil yönünden sakıncası bulunmayan, aracıyla ilgili bir sıkıntısı olmayan ve kriterlere uyan şoförlere verildiğini söyledi. Topçuoğlu, "Yeterlilik belgesi S plakalı servis araçlarının içerisinde görülebilir bir yerde bulunmak zorunda. Bunu tüm vatandaşlarımızın kontrol etme yetkisi var" dedi.

Kaçak servisleri kayıtlı servislerden 'S plaka' ayırıyor

Mersin'de aktif çalışan öğrenci servis araçlarının "33 S 3333" örneğindeki gibi bir S plakasına sahip olması gerektiğini belirten Topçuoğlu, kaçak servisleri kayıtlı servislerden ayıran en önemli etkenin 'S' plaka olduğunun altını çizdi. Ayrıca, vatandaşlara servis araçlarıyla ilgili bilgiler veren Topçuoğlu, şunları söyledi: "Araçlarda olmazsa olmazlarımız arasında, araçların yeterlilik düzeyinde 10 yaşından küçük olması bulunuyor. Araçlar bakımlı ve aktif güvenlik kamera sistemine sahip olmalı. Camları siyah olmamalı, aracın içi dışarıdan görünebilmeli.”

Çocukların güvenli ulaşımı için araç yolcu kapasitesi ve sağlıklı ulaşım konusunda kriterler olduğuna da vurgu yapan Topçuoğlu, "Araçlar 17'den fazla yolcu öğrenci almamalı. Klima, motor düzeni, bakım ve temizlikle ilgili Makine Mühendisleri Odası ve Büyükşehir Belediyemizce verilen uygunluk belgesi bulunmalı" şeklinde konuştu.

Ayrıca vatandaşlardan tespit ettikleri olumsuzlukları bildirmelerini isteyen Topçuoğlu, "Güzergah belgesi, yetki belgesi yok ise ve S plaka taşımıyorsa derhal Büyükşehir Belediyemiz'in çağrı hattını veya emniyetin 155 hattını arayarak ihbarda bulunmalılar. Ekipler gerekli müdahaleleri hızlıca gerçekleştirecekler" diye konuştu.