Venezuela Büyükelçisi Reyes, Narenciye Festivalinde yemek yaptı

Bu yıl 8'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'ne davet edilen Venezuela Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, ülkesine özgü bir lezzet olan 'Hayata Dönüş' isimli yemeği yaparak protokol üyelerine ikram etti.

Kentin en büyük organizasyonu olan Narenciye Festivali tüm hızıyla sürerken, gastroshow standı büyük ilgi görüyor. Ünlü şefler, narenciye ürünleri ile hazırlanan birbirinden lezzetli yemek tariflerini Mersinlilerle paylaşıp katılımcılara tattırırken, gastroshowun gün içindeki misafiri, Venezuela Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes oldu.

Şef gömleğini giyerek tezgah başına geçen Reyes, Venezuela sahillerinde sıkça tüketilen, içerisinde ahtapot ve karides gibi deniz ürünlerinin bulunduğu 'Hayata Dönüş' isimli soğuk yemeği yaptı. Reyes'in yemeği mısır unundan kızartılarak yapılan ekmekle, Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Mersin Ticaret Borsası ve Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir'in de aralarında bulunduğu protokol üyelerine ikram edildi.

Mersin'i ve Akdeniz Bölgesini çok sevdiğini dile getiren Büyükelçi Reyes, Narenciye Festivalinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Festival pazar günü de tüm hızıyla sürdü

Öte yandan Mersin'in en büyük festivali olan Narenciye Festivalinin 8'incisi, Mersinlilerin pazar keyfi ile birleşti. Startı dün verilen ve renkli görüntülere sahne olan festivalde ikinci gün heyecanı, pazar keyfi ile birlikte yaşandı. Sabahın erken saatlerinde festival alanına gelen çok sayıda vatandaş, güzel havanın tadını çıkardı. 200'ün üzerindeki stantta alışveriş yapma imkanı da bulan aileler, oyun alanlarında çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.