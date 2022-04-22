Viener Klavier Quartett, Mersinli sanatseverlerle buluşacak

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Avusturya'nın usta klasik müzik topluluklarından Viener Klavier Quartett'i Mersinli sanatseverlerle buluşturuyor. Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilecek konser, 24 Mayıs 2022 Salı saat 00'de Tarsus St. Paul Müzesi'nde yer alacak. Konserde, Mozart, Saint Saens ve Strauss'dan oluşan seçkin bir repertuvar seslendirilecek.

2013'de kurulduktan kısa bir süre sonra Wiener Klavier Quartet, ilk başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl sonbaharında Pörtschach'ta düzenlenen Uluslararası Brahms Yarışması'nda oda müziği kategorisinde birincilik ödülü kazanarak ayrıca Yeni Sanatçılar Forumu'nun özel ödülünü de aldı. Finlandiya'daki Turku Müzik Festivali'nde bir konsere davet edildikten sonra aynı yıl Windisch Oda Müziği Ödülü'ne layık görüldü. Yine aynı yıl, ECMA'ya ilk ve tek piyano dörtlüsü olarak kabul edildi. O zamandan bu yana, Viyana'da Musikverein'de, Linz'de Brucknerhaus'ta, Londra'da Wigmore Hall'da, Porto'da Harmos Festivali'nde, Lizbon'daki Gulbenkian Merkezi'nin Grande Auditorio'sunda, Antonín Dvorák Festivali'nde, Grafengg Festivali'nde konserler verdi ve ABD, Japonya, Finlandiya ve Fransa'da, radyo ve televizyon tarafından kaydedilip canlı olarak yayınlandı.

Katharina Engelbrecht, Magdalena Eber, Jan Ryska ve Maximilian Flider isimlerinden oluşan topluluk, 2016'da, uluslararası oda müziği yarışması "Citta di Pinerolo e Torino"da birincilik ödülü kazandı ve en iyi Schumann yorumu özel ödülünü aldı. Kasım 2017'de Luslawice'deki uluslararası Beethoven oda müziği yarışmasında birincilik ödülü ve "Grand Prix" ile ödüllendirildi. Ayrıca Federal Avrupa, Entegrasyon ve Dış İlişkiler Bakanlığı'nın "Yeni Avusturya Müziğin Sesi" programına seçildi.