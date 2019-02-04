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Vinç kamyonet otomobillere çarptı: 2 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde vinç kamyonetin 2 otomobile çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde vinç kamyonetin 2 otomobile çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı eski sahil beldesi Çeşmeli'de, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Köyyolu Kavşağı'nda meydana geldi.


İddiaya göre, Silifke-Mersin istikametinde seyreden ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç kamyonet, kavşakta dönmek üzere bekleyen 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak önce trafik ışıklarına vurdu, ardından da taklalar atarak yan düştü. Kazada otomobilin şoförü olduğu belirtilen N.Ö. ve yanındaki A.C. yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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