VM Medical Park Mersin Hastanesi'ne ‘Yılın Sağlık Markası' ödülü

Altın Çilek Ödüllerinde ‘Yılın Sağlık Markası' ödülüne layık görüldü. Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün'e de ‘Yılın Sağlık Hizmet ve Başarı Ödülü' verildi.

1. Altın Çilek Ödüllerinde ödüller sahipleriyle buluştu. Mersin'de ilk kez gerçekleştirilen organizasyonda birçok ismin katılım sağladığı törende, ödüller sahiplerine takdim edildi.

VM Medical Park Mersin Hastanesinden yapılan açıklamada, “Sağlık alanında Mersin'e yapılan önemli yatırımlarla dikkat çeken, hizmette insan odaklı çalışan ve şehrin sosyal ve kültürel alanlarında yapılan her türlü faaliyette rol model olan Mersin'in özel hastanesi VM Medical Park Mersin Hastanesi ‘Yılın Sağlık Markası' ödülüne layık görüldü. Hastanenin ödülünü Genel Müdür Alper Beğen teslim alırken, VM Medical Park Mersin Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün de ‘Yılın Sağlık Hizmet ve Başarı Ödülü'ne layık görüldü” denildi.