İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'de başladı

Voleybol Sezonu 2.

Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde dün başladı.


Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Türkiye genelinden 8 takımın katılımı ile 18-19-20 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan '2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları', dün Toroslar Bin Kişilik Spor Salonu'nda Vakıfbank ve Kuzeyboru arasında oynanan ilk karşılaşma ile başladı.


Müsabakalarının açılış maçını Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, şube müdürleri Vedat Akyar, Metin Koçak, Türkiye Voleybol Federasyonu temsilcileri ve turnuvaya katılan takım yöneticileri ile çok sayıda sporsever izledi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarının açılış maçında Vakıfbank, rakibi Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.


2. Lig Bayanlar Final Müsabakalarına yarı finalden çıkarak katılma hakkı elde eden Antalyaspor, Gaziantep Merinos, Aksaray Kuzey Boru, İstanbul Vakıfbank, Çanakkale Kale 1957 Spor, Bilecik Bozüyük Belediye İdman Yurdu, Ankara Karayolları ve Manisa Alaşehir Belediyesi takımları 1. Lige çıkma mücadelesi verecek.


Puan usulü yapılacak ve 3 gün sürecek olan müsabakalar, 20 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.