Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'de başladı

Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde dün başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Türkiye genelinden 8 takımın katılımı ile 18-19-20 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan '2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları', dün Toroslar Bin Kişilik Spor Salonu'nda Vakıfbank ve Kuzeyboru arasında oynanan ilk karşılaşma ile başladı.

Müsabakalarının açılış maçını Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, şube müdürleri Vedat Akyar, Metin Koçak, Türkiye Voleybol Federasyonu temsilcileri ve turnuvaya katılan takım yöneticileri ile çok sayıda sporsever izledi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarının açılış maçında Vakıfbank, rakibi Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

2. Lig Bayanlar Final Müsabakalarına yarı finalden çıkarak katılma hakkı elde eden Antalyaspor, Gaziantep Merinos, Aksaray Kuzey Boru, İstanbul Vakıfbank, Çanakkale Kale 1957 Spor, Bilecik Bozüyük Belediye İdman Yurdu, Ankara Karayolları ve Manisa Alaşehir Belediyesi takımları 1. Lige çıkma mücadelesi verecek.

Puan usulü yapılacak ve 3 gün sürecek olan müsabakalar, 20 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.