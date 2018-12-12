Voronkov: "Novovoronej Nükleer Santrali Akkuyu için referans"

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'yi yapan Rosatom'un CEO'su Alexander Voronkov, Novovoronej Nükleer Santrali'nin, Mersin'de yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Santrali için referans olduğunu belirterek, "Bu santralin pasif ve aktif güvenlik kontrollerinin tamamını içermektedir. Bunlar uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış güvenlik önlemleridir" dedi.

Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından düzenlenen 'Rusya ve Türkiye: Geleceğin Enerjisini Oluştururken-Modern Nükleer Teknolojilerde Rakamlarla Gerçekler' isimli seminerde, Akkuyu NGS, dünyadaki nükleer enerji kaynakları, nükleerin iklim ve sosyal yapı üzerindeki etkileri anlatıldı. Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Rosatom CEO'su Alexander Voronkov ve Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Şule Ergün Nükleer Santral ve Akkuyu NGS hakkında sunum yaptı.

"İlk nükleer santral 1954 yılında yapıldı"

Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen dünyanın ilk nükleer enerji santralinin, Obninsk Nükleer Enerji Santrali olduğunu söyleyen Voronkov, "1954 yılında Obninsk'te dünyada ilk defa nükleer enerji santrali kurulmuştur. 5 megavat gücünde elektrik elde edildi. Düşük gibi gözüküyor ama o zamanlarda çok yüksekti ve önemli öncü proje olmuştur. Bu nükleer enerji santrali 48 yıl boyunca başarılı bir şekilde işletilmiştir. Bir önemli nokta ise tarihimizdeki 1958 yılında Slovakya'da Sovyet teknolojisini Sovyetler Birliği dışında ilk nükleer enerji santralinin kurulmasıdır" diye konuştu.

"VVER teknolojisi mükemmelleşmiş ve daha güvenli hale gelmiştir"

Akkuyu Nükleer Santrali'nde kullanılacak olan teknolojinin alt yapısını VVER teknolojisinin oluşturduğunu kaydeden Voronkov, VVER teknolojisiyle ilk defa 1960 yılında bir nükleer enerji santrali yapıldığını söyledi. Voronkov, VVER teknolojisinin pek çok alanda kullanıldığını belirterek, "Bu teknolojide önemli değişiklikler gerçekleşmiştir, transformasyon geçirmiştir ve 2. kuşak ve 3. jenerasyona geçmiştir. Mükemmelleştirme yaşayarak gittikçe ekonomik ve teknik olarak mükemmelleşmiş ve daha güvenli hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Novovoronej Nükleer Santrali Akkuyu için referans"

Rusya'daki Novovoronej Nükleer Santrali'nin Akkuyu NGS için bir referans olduğunu kaydeden Voronkov, "III+ teknolojisi ile imal edilmiş Novovoronej Nükleer Santrali, Akkuyu için referans noktasıdır. Pasif ve aktif güvenlik kontrollerinin tamamını içermektedir. Bunlar uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış güvenlik önlemleridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ulusal çaptaki projesine ortak olmaktan gurur duyuyoruz. 4 enerji bloğu olacak. Bunun toplam kapasitesi 4 bin 800 megawatt olacaktır. Temel özelliği inşa et, sahip ol ve işlet modeli ile yapılacak olmasıdır" şeklinde konuştu.

Voronkov'un ardından söz alan Doç. Dr. Şule Ergün ise nükleer santrallerin ABC'si, nükleer santrallerin güvenliği ve çevre standartları, nükleer enerjinin kullanılmasıyla küresel ısınma bağlantıları konularıyla ilgili sunum yaptı.