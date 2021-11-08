Vural: "İhracat rakamlarının artması ülke ekonomisine olumlu yansıyor"

Vural Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, ekim ayı ihracat rakamlarının son derece sevindirici olduğunu belirterek, "İhracat rakamlarının her geçen ay rekor tazelemesi ülke ekonomisine olumlu yönde yansıyor" dedi.

Ekim ayında ihracat, bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 20,2 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20,8 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Vural, üretime vurgu yaptı. Vural, "İhracat noktasında büyük gelişmelerin yaşandığı ülkemizde her geçen ay yeni rekorların kırılması, iş dünyasını ve ülke ekonomisini olumlu yönde etkiliyor. Ürettiğimiz ürünlerin dış pazarda yer bulması, katma değerli ürünlerin üretilmesi Türkiye'yi çok daha farklı noktalara taşıyacaktır. Türkiye'nin ihracatında hem lojistik destek hem de üretim alanında önemli rol oynayan Mersin, son yıllarda yaptığı atakla çoğu ile göre önemli bir ticaret üstünlüğü elde etti. İhracatın bu denli hızlanmasını fırsat bilerek, üretime daha fazla ağırlık vermemiz gerektiği düşüncesindeyim. Ürettiğimiz ürünlerin ise katma değeri yüksek ürünleri olması, Türkiye'nin ihracat atağını korumasındaki en önemli unsurlardan biri olacaktır" diye konuştu.