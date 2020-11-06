WNA Genel Müdürü León: “Yeni nükleer enerjiye yatırım yapmanın zamanı geldi”

Dünya Nükleer Birliği'nin (WNA) yeni Genel Müdürü Sama Bilbao y León, korona virüs salgınının ülkelere düşük karbonlu, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerji sistemleri için planlama fırsatı verdiğini belirtti. León, “Hükümetler, korona virüs krizinin yanı sıra iklim değişikliği, hava kirliliği ve enerji yoksulluğu gibi kronik sorunlarla mücadele ederek gelecekteki krizleri önlemek için nükleer enerjiye yatırım yapma fırsatına sahiptir” dedi.

Bu ayın başlarında WNA Genel Müdürü olarak seçilen Sama Bilbao y León, çevrimiçi olarak düzenlenen 2020 Singapur Uluslararası Enerji Haftasına katıldı. León, burada yaptığı sunumda, elektrik sistemini karbonsuzlaştırmaya yönelik olarak atılan son adımların etkisiz olduğunu vurgulayarak, 2000 yılında dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 36'sının düşük karbonlu enerji kaynaklarından üretildiğini, 2017 yılına gelindiğinde de bu rakamın hemen hemen aynı kaldığını söyledi. León, aradan geçen 17 yıl boyunca rakamların aynı düzeyde kalmasını, “Bu, temiz enerjiye yönelik olarak şimdiye kadar attığımız adımların dekarbonizasyon hedeflerimize ulaşmaya yardımcı olmadığını açıkça göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız büyük yatırımlara rağmen hala hedefimize ulaşamadık” sözleriyle yorumladı.

“Nükleer enerji kullanımı artmalı”

İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için nükleer enerji kullanımında artış sağlanması gerektiğinin altını çizen León, “Küresel korona virüs pandemisinin çok büyük bir ekonomik etkisi oldu. Tüm ülkeler gerçekten sürdürülebilir bir dünya inşa etme fırsatı sağlamak için gereken siyasi tepkileri çok yakından takip ediyor. Hükümetler, korona virüs krizinin yanı sıra iklim değişikliği, hava kirliliği ve enerji yoksulluğu gibi kronik sorunlarla mücadele ederek gelecekteki krizleri önlemek için nükleer enerjiye yatırım yapma fırsatına sahiptir. Nükleer enerji ülke ekonomilerine önemli getiriler sağlamasının yanı sıra, toplumların daha temiz ve adil bir gelecek inşa etmesine de yardımcı olacaktır. Nükleer enerji yatırımları aynı zamanda küresel enerji güvenliğinin güçlendirilmesine ve genel enerji arzına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Yeni nükleer tesislerin çok hızlı bir şekilde inşa edilebileceğini belirten León, “Bu da bize, düşük karbonlu enerji kaynaklarından enerji üretimimizi çok hızlı bir şekilde artırmamız gerektiğinde nükleer enerjinin önemli bir seçenek olduğu konusunda umut veriyor” ifadelerini kullandı.

León, yeni santraller inşa etmenin yanı sıra mevcut nükleer santral filosundan da tam anlamıyla yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

Daha güvenli elektrik üretimi

Elektrik ve enerji güvenliğinin sağlanmasının uzun vadeli bir strateji gerektirdiğini söyleyen León, güvenilir bir elektrik kaynağının hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ise şöyle anlattı:

“Burada 3 özellik öne çıkıyor. İlki, üretim tesislerinin sürekli fiziksel mevcudiyeti, ikincisi ise talepte ani değişiklikler ya da hava koşullarında farklılıklar olması durumunda bile bu tesislerin kesintisiz olarak çalışabilmesi. Üçüncü ve son önemli özellik ise bu kaynakların istikrarlı bir elektrik sistemi ekonomisine yapacağı katkıdır.”

León, nükleer enerjinin tüm bu özelliklere sahip olduğuna ve dengeli bir enerji sisteminde önemli rol oynadığına dikkat çekerek, “Nükleer santraller güvenilir baz yük güç üretimi sağlar. Ayrıca esnek bir şekilde çalışabilirler ve hataya dayanıklı ekipmanların en iyi örnekleridirler” dedi.

“Enerji çeşitliliği son derece önemli”

Sürdürülebilir bir düşük karbonlu altyapı için dengeli enerji kaynağı ve enerji çeşitliliği gerektiğini belirten León, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu, sisteme farklı teknolojilerin dahil edilmesi gerektiği ve tüm bu teknolojilerin çok önemli bir rol oynayacağı anlamına geliyor. Hem yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmenin hem de nükleer santrallerden elektrik üretmenin maliyeti düştü. Bununla birlikte, elektrik maliyeti artık elektrik sistemlerini tasarlarken dikkate alınması gereken tek parametre değil. Optimum enerji sistemini analiz ederek geleceğe baktığımızda, seviyelendirilmiş elektrik maliyeti sistem maliyeti ile desteklenmelidir. Her ülke kendine en uygun enerji tüketim modelini seçecek. Fakat enerji çeşitlendirmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.”

Türkiye de yatırım yapan ülkeler arasında

Şu anda dünyanın pek çok ülkesi León'un dikkat çektiği gibi enerji çeşitliliğini artırma ve nükleer enerjiye yatırım yapma yolunda ilerliyor. Halen dünya çapında faaliyet gösteren 442 büyük nükleer güç reaktörü elektrik ihtiyacının yüzde 10'luk dilimini karşılarken, Birleşik Krallık, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Pakistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 19 ülkede 54 reaktörün inşaatı devam ediyor.

İlk ünitesi geçtiğimiz günlerde elektrik üretimine başlayan ve Rosatom'un VVER-1200 reaktör tasarımıyla donatılan Belarus NGS de faaliyete geçen nükleer santraller arasında yer alıyor. Türkiye de bu güce, Rosatom'un aynı teknoloji ile donattığı Akkuyu NGS ile kavuşmaya hazırlanıyor. Çalışmaların son hızla devam ettiği santral, tamamlandığında ve 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak ve Türkiye'nin elektik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı 2021 yılı Yıllık Programı'na göre, Türkiye'de gelecek yıl Akkuyu NGS'ye ek olarak iki nükleer güç santralinin daha kurulumuna yönelik çalışmalara devam edileceği kaydediliyor.