Yabancılar Mersin'den ilk 10 ayda bin 870 konut satın aldı

MERSİN (İHA) – Mersin'de ekim ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak 3 bin 641 olarak gerçekleşti. 2020 yılında toplam 43 bin 496 konutun satıldığı Mersin'de, bu yılın ilk 10 ayındaki konut satışı ise 31 bin 300'e ulaştı. İlk 10 ayda bin 870 konutun yabancılara satıldığı Mersin'de, yabancılar ekim ayında da 207 konut satın aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Konut Satış İstatistikleri 2021 Ekim ayı sonuçları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu. Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi.

Mersin'de ilk 10 ayda 31 bin 300 konut satıldı

TÜİK açıklamasında, Mersin'deki konut satış sayılarına da yer verildi. Buna göre, Mersin'de konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 oranında artarak 3 bin 641 oldu. Mersin, yüzde 2,7 pay ile Türkiye genelindeki konut satışlarında 6'ıncı sırada yer aldı.

Öte yandan, İHA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği verilere göre, 2020'de toplam 43 bin 496 konutun satıldığı Mersin'de, bu yılın ilk 10 ayındaki konut satışı ise 31 bin 300'e ulaştı. Ekim ayında satılan 3 bin 641 konutun 940'ını ilk el satışlar, 2 bin 701'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Mersin'e yabancıların ilgisi giderek artıyor

TÜİK verileri, yabancıların Mersin'e ilgisinin de giderek arttığını gözler önüne serdi. 2020 yılında bin 313 konutun yabancılar tarafından satın alındığı kentte, bu yılın ilk 10 ayında yabancılara satılan konut sayısı bin 870'e ulaştı. Mersin, yabancılara konut satışında ekim ayında 207 konutla 4'üncü sırada yer aldı.