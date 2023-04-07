Yağış nedeniyle yoldan çıkan tır dereye düştü

Mersin’in Tarsus ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır, dere yatağına yuvarlandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır, dere yatağına yuvarlandı.
Kaza, TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A. idaresindeki 81 KK 775 çekici ve 81 KJ 339 dorse plakalı tır, yağışlı havada kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan tır, dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, madde hasar meydana geldi.