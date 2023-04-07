İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yağış nedeniyle yoldan çıkan tır dereye düştü

Mersin’in Tarsus ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır, dere yatağına yuvarlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır, dere yatağına yuvarlandı.


Kaza, TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A. idaresindeki 81 KK 775 çekici ve 81 KJ 339 dorse plakalı tır, yağışlı havada kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan tır, dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, madde hasar meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.