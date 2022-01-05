Yağışlara karşı menfez ve ızgaralar temizleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışlı havalarda su birikintilerinin ve taşkınların oluşmaması için kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve ızgara giderlerinde temizlik çalışmaları yapıyor. 13 ilçede çalışmalarına aralıksız devam eden MESKİ, yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için başlattığı ızgara ve menfez temizliği çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şebekelerde tıkanmalara neden olabilecek süprüntü malzeme, pet şişe, bez, kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi atıklarla tıkanan ızgaralar titizlikle temizleniyor.