Yağmur etkili oldu, cadde göle döndü

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir cadde göle döndü, bazı iş yerlerini de su bastı.

Meteorolojinin uyardığı fırtına ve sağanak yağış Mersin'in bazı ilçelerinde etkili oldu. Anamur ilçesinde fırtına hasara yola açarken Silifke ilçesinde de de sağanak yağmur sel ve su birikintileri oluştu. İlçede özellikle Saray Mahallesi Atatürk Caddesi yağmur suyuyla doldu. Bazı iş yerleri ile bahçelerde de su birikintileri oluştu.

Sel sularıyla dolan noktalarda su tahliyesine başlandığı bildirildi.