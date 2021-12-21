Yalınayak ve Mustafa Kemal mahallerine kapalı semt pazarı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için ilçeye yeni modern kapalı semt pazarları kazandırıyor.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde 3 bin 780 metrekare, Yalınayak Mahallesi'nde ise 2 bin 340 metrekare alan üzerine inşa edilen kapalı semt pazarlarının yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İçerisinde zabıta noktası, çocuk emzirme odası ve lavaboların da bulunacağı kapalı semt pazarları yakın bir zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak. Toroslar Belediye Başkanı Afşın Atsız Yılmaz, hayata geçirdikleri projelerle Toroslar'da yaşayan ilçe sakinlerinin yaşam konforlarına katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, yeni pazar yerlerinin pazarcı esnafına ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, "İlçemize yeni projeler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de kapalı semt pazarı çalışmamız. Amacımız, pazarcı esnafımıza ve hemşehrilerimize hava şartlarından etkilenmeyecekleri ve daha sağlıklı alanlarda alışveriş yapabilecekleri ortamlar sunmak. Pazar yerlerimizin ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.