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Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 4. Etap Yarışları Mersin'de yapıldı

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 4.

Etap Yarışları, 12 ilden 60 sporcunun katılımı ile Mersin'de yapıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir Belediyesi tarafından da desteklenen yarışlar, 'Mersin'in balkonu' olarak adlandırılan, Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde gerçekleştirildi. Organizasyonda, 12 ilden 60 sporcu, Milli Takıma seçilmek için Mersin semalarından uçtu.


Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar nefes keserken, renkli görüntüler de oluştu. Gelincik Tepesi'nden atlayan sporcular dağın eteğindeki hedefe inmeye çalışırken, 60 sporcu dereceye girmek için mücadele etti. Yarışmaya katılan tüm sporcular Gelincik Tepesi'nin hava sporları için çok uygun ve özel bir alan olduğunu dile getirdi. Yarışmaların ardından dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını aldı.

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