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Yamaçta mahsur kalan keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde otlatmak için götürüldüğü dağlık arazide yamaçta mahsur kalan keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otlatmak için götürüldüğü dağlık arazide yamaçta mahsur kalan keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Hasan Gökçe, Üçtepe Mahallesi'nin dağlık bölgesine otlatmak için götürdüğü keçilerinden birinin kayıp olduğunu fark ederek AKUT ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgede arama faaliyetleri başlatan Mersin AKUT ekibi, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kayıp keçiyi mahsur kaldığı yamaçta bularak kurtardı. Keçi daha sonra sahibine teslim edildi.

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