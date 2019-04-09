Yamaçta mahsur kalan keçiler 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçta mahsur kalan 2 keçiyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri 5 saat süren operasyonla kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Üçtepe mevkisinde kırsal alanda bulunan bir yamaçta 2 keçi mahsur kaldı. Bunun üzerine harekete geçen AKUT Mersin ekibinden 4 gönüllü, yamaçta 30-35 metre aşağıda bulunan 2 keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla keçilerin bulunduğu bölgeye inen ekipler, 2 keçiyi yine halat yardımıyla yukarı çekti. 5 saat süren operasyon sonucunda kurtarılan keçiler, sahibi Hasan Gökçe'ye teslim edildi.

Keçilerini sağlıklı bir şekilde kurtaran ekibe teşekkür eden Gökçe, hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaştı.