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Yanan motosiklet ve bisiklet fabrikasının kundaklandığı ortaya çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosiklet ve bisiklet fabrikasında çıkan yangının kundaklama olduğu belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet ve bisiklet fabrikasında çıkan yangının kundaklama olduğu belirlendi. Fabrikayı kundaklayan kişinin ise fabrika sahibinin üvey kardeşi olduğu öğrenildi.


17 Haziran Pazartesi günü D-400 karayolu üzerindeki bir bisiklet ve motosiklet fabrikasının bisiklet yapıldığı bölümde yangın çıkmıştı. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gitmiş, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de takviyesiyle yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında yangın söndürülmüştü. Jandarma ekipleri kamera kayıtlarını incelediğinde iş yeri sahibinin kardeşi Burak Ş.'nin fabrikayı ateşe vererek yaktığını belirledi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Burak Ş. gözaltına alındı.

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