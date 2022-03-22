Yanan ormana 200 milyon kızılçam tohumu atıldı, 200 bin fidan dikildi

Mersin'in Silifke ilçesinde yanan 3 bin hektarlık alana 200 milyon kızılçam tohumu atılıp, 200 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Silifke Kaymakamlığı himayesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilovacık Mahallesi'nde yangından zarar gören ormanlık alana fidan dikildi. Yanan 3 bin hektarlık alana 200 milyon adet kızılçam tohumu da atıldı. Yanan alanda toplamda, 200 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğu kaydedildi. Fidan dikme etkinliğinde öğrencilere ormanların önemi ve fidan dikim şekli de anlatıldı.

"Şu ana kadar 12 ton, yaklaşık 200 milyon adet kızılçam tohumu atılmıştır"

Temmuz ayında meydana gelen yangında 3 bin hektar ormanının tamamen zarar gördüğünü belirten İlçe Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan, “29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 06:30 civarı Boğsak'ta meydana gelen yangınla mücadele ederken aynı anda Işıklı-1 yangını kontrol altına alınmış iken saat 10:30 civarı diğer yangın başlamış ve şiddetli poyraz sebebiyle kontrolden çıkarak 64 saat sonra ancak kontrol altına alınmıştır. Bugün içerisinde bulunduğumuz yer de dahil olmak üzere 3 bin hektar ormanlık alan tamamen yangından etkilenmiştir. Yaklaşık 8 ay gibi bir sürede enkaz temizliği ve toprak işleme çalışmaları tamamlanarak ekim ve dikim faaliyetlerine başlanmıştır. Asıl olan yanan alanların tabii yoldan gençleştirilmesidir. Şu ana kadar 12 ton kızılçam tohumu atılmıştır, yaklaşık 200 milyon adet. Bunun haricinde dikim yoluyla şu ana kadar da 200 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Yeniden orman tesisi ve ağaçlandırma çalışmalarında yangından etkilenen yerleşim yerlerinin etrafında ileride muhtemel yangınlarda canlı bir çit vazifesi görecek yöreye uygun yangına dirençli türler kullanılmaktadır. Harnup, badem, fıstık çamı gibi gelir getirici türler de ileride yöre halkının faydalanmasına sunulacaktır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, diğer protokol üyeleri, askerler ve öğrenciler hep birlikte, kızılçam, harnup, badem ve fıstık çamı fidanlarını toprakla buluşturup, can suyu verdi.