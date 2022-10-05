Yanan ormanlar 450 milyon adet tohumla tekrar yeşerecek

Mersin'de geçtiğimiz ay meydana gelen bin hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesi başta olmak üzere gençleştirme sahaları için 547 ton kozalaktan 450 milyon adet tohum çıkartılarak ekime hazır hale getirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, "Topladığımız kozalaklar elde edeceğimiz tohum miktarı adet olarak yaklaşık olarak 450 milyon civarında, dolayısıyla 450 milyon adet kızılçam tohumunu toprakla buluşturmuş olacağız" dedi.

Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerinde geçtiğimiz ay meydana gelen havadan ve karadan müdahale ile 29 saatte söndürülen orman yangınlarında bin hektar alan zarar gördü. Yangında yok olan ormanlık alanlar ile gençleştirme sahaları için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerdeki şefliklerin katılımı ile çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 547 ton kozalak toplandı. Toplanan kozalaklar tohum çıkarma pistlerine serilerek orman işçileri tarafından işlenip yaklaşık 450 milyon adet tohum elde edildi. Elde edilen tohumların bir bölümü yangında yok olan bin hektarlık alana, diğer kısmı ise 2 bin hektarlık gençleştirme sahasında toprakla buluşacağı belirtildi. Erdemli ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü'den bilgi aldı.

“Gençleştirme sahaları ve yanan alanlar için tohum elde ediyoruz”

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, "Gençleştirme sahalarımız ve maalesef bizi üzen orman yangınlarında ihtiyaç duyulan tohum takviyesi sağlamak için kızılçam tohumu üretimi yapıyoruz. Bu kızılçam kozalaklarımızı tohum için öngördüğümüz alanlardan temin ediyoruz. Daha sonra kozalak tohum çıkarma pistleri diye ifade ettiğimiz bu pistlere bunları belirli bir kalınlıkta seriyoruz. Sıcakların artmasıyla birlikte zaman zaman karıştırılarak tohumun karpellerden ayrılması ve dökülmesi işlemini sağlıyoruz. Ardından tohumlar alınarak çuvallara konuluyor ve kullanılacak, tohum takviyesi yapılacak alanlara uygun zamanda transfer edilerek sahada ekimi sağlanıyor. Böylece hem doğal gençleştirme tabi gençleştirme sahalarımız için gerekli olan tohumu temin etmiş oluyoruz, hem de yanan alanlarımızda tohumla ekim yöntemiyle kullanacağımız tohumları temin etmiş oluyoruz" dedi.

“450 milyon adet kızılçam tohumunu toprakla buluşturmuş olacağız”

Orman bölge müdürlüğü olarak çalışmaları yaparken yangınların olabileceği ihtimaline karşı fazla tohum toplamayı tedbir olarak düşündüklerini de anımsatan Yalçın, "Bu sene normalde doğal gençleştirme sahalarımızın ihtiyacı olandan daha fazla tohum yanan alanlar için topladık. Kızılçam kozalağının tohum verimi yüzde 4.5-5 civarındadır. Bu hesapla baktığımızda bizim bu sene topladığımız kozalaklar elde edeceğimiz tohum miktarı adet olarak yaklaşık olarak 450 milyon civarında. Dolayısıyla 450 milyon adet kızılçam tohumunu toprakla buluşturmuş olacağız, çalışmalarımızın sonunda. 2023 yılı programında olan doğal gençleştirme sahalarımız 2 bin hektar civarında. Geçtiğimiz günlerde Gülnar ve Silifke'de yangından zarar gören sahalarda, bin hektar olmak üzere 547 tondan elde ettiğimiz 27 bin 250 kilogram tohumu 3 bin hektar sahada ekerek, toprakla buluşturarak gelecek istikbal ormanını kuracak fidanların elde edilmesine temin amacıyla ormancılık faaliyetlerimizi tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.