Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay Tarsus Çamlıyayla yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Ekici idaresindeki 27 C 0552 plakalı otomobil Sucular Mahallesinde bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı.

Sürücü kendi imkanları ile yangına müdahale ederken olay yerine kısa sürede gelen Tarsus İtfaiye ekipleri aracı söndürdü. Kullanılamaz hale gelen araç yangını nedeniyle jandarma trafik timleri bir süre yolu güvenlik nedeniyle kapattı. Yol kısa süre sonra trafiğe açıldı.