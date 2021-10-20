Yanan sahalarda fidan dikim hazırlıkları

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliğinin yapılacağı Yeşilovacık'ta incelemelerde bulunan Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'a, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Etüt Proje Başmühendisi Sedat Yıldırım, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan ve şefler eşlik etti.

Söz konusu alanlara, yangının hızını yavaşlatmaya ve durdurmaya yönelik olarak servi, keçiboynuzu, zakkum ve badem gibi ağaç türlerinden bir kuşak oluşturulması planlanıyor.