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Yangın, Adana-Mersin'in trafik akışını kesti

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangın Mersin-Adana karayolunda trafik akışını durdu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın Mersin-Adana karayolunda trafik akışını durdu.


Yangın Tarsus ve Adana ortasında bulunan Yenice Mahallesi D-400 Karayolunda çıktı. Isı yalıtım fabrikasının bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 100 dönüm alanı olduğu bahçede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının devam ettiği yangın, D-400 karayoluna yakın olmasından dolayı yol trafiğe kapatıldı.


Yaklaşık 1 saat Mersin ve Adana arasında trafik akışı durdu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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