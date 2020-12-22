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Yangın çıkan sitede zarar tespiti

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet Destek Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Limonluk Mahallesi Denizay Sitesinde çıkan yangında oluşan zararın tespiti için olay yerinde incelemelerde bulundu.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet Destek Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Limonluk Mahallesi Denizay Sitesinde çıkan yangında oluşan zararın tespiti için olay yerinde incelemelerde bulundu.


Yangının ardından olay yerini ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaların yapılması için talimat vermişti. Özyiğit, yangında can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu kaydederek, "Yapılan incelemelerde vatandaşlarımızın ciddi maddi mağduriyet içinde olduğu tespit edilmiş olup, belediye olarak etkilenen ailelerin daha ciddi sosyal sorunlar yaşamaması için gerekli yardımı yaparak üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz" dedi.

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