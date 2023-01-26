Mersin'de odunların bulunduğu bir alanda çıkan yangın devasa ağacı sardı, ekiplerin müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle odunların bulunduğu alanda yangın çıktı. Biranda büyüyen yangın yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki çam ağacına da sıçradı. Ağaç alevlere teslim olurken, yangın bir eve kadar ulaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte kontrol altına alıp söndürdü. Evin yanması engellenirken dumanların kapladığı bölgede de polis trafik güvenliğini sağladı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.