İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangında 50 ton pamuk zarar gördü

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 ton pamuk zarar gördü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 ton pamuk zarar gördü.


Yangın D-400 karayolu üzeri Beydeğirmeni mevkisinde bulunan Kaya Tarım'a ait fabrikada çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangına ilk önce çalışanlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen Tarsus itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.


Yangın sırasında 2 kişi dumandan 1 kişi de üzerine balya düşmesi sonucu hafif yaralandı. Yangında yaklaşık 50 ton pamuk zarar gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.