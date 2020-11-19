Yangında 50 ton pamuk zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 ton pamuk zarar gördü.

Yangın D-400 karayolu üzeri Beydeğirmeni mevkisinde bulunan Kaya Tarım'a ait fabrikada çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangına ilk önce çalışanlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen Tarsus itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında 2 kişi dumandan 1 kişi de üzerine balya düşmesi sonucu hafif yaralandı. Yangında yaklaşık 50 ton pamuk zarar gördü.