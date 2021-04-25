Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangında bir samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacınuhlu Mahallesine bağlı Gedik Mahallesinde, Zekerya Keskin'e ait ahır ve samanlıkta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlığı saran alevler kısa sürede bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar, köy sakinleri tarafından zamanında çıkartılarak kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.