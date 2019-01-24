Yangında can pazarı

Mersin'de 3 katlı binanın ilk katında çıkan yangında üst kattaki evde yalnız yaşayan 91 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince merdivenli araçla balkondan girilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi 5007 Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında çocuklarıyla birlikte evde bulunan Mehtap Erteğü, 2 çocuğunu da alarak bina dışına çıkarken, ihbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, ilk etapta zemin katta oturan 82 yaşındaki Emine Polat'ı tedbir amaçlı evden çıkardı. Alevlerin evin dışına taştığı yangına su ile müdahale eden ekipler, binanın ikinci katında yalnız yaşayan 91 yaşındaki Fatma Kahraman'ı da kurtarmak için kapıyı kırmaya çalıştı. Ancak çelik kapı kırılamayınca evde mahsur kalan yaşlı kadın merdivenli itfaiye aracı ile balkondan girilerek kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 2 yaşlı kadın hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.