Yangında hayatını kaybeden minik Egemen ve Nevzat 23 Nisan'da toprağa verildi

Mersin'de bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 8 yaşındaki üçüzlerden Nevzat ve Egemen Cesur 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Buluklu'da 3 katlı Özgül Apartmanı'nın 2. katında yangın meydana geldi. Yangın sırasında anne Zeliha Cesur ile 8 yaşındaki kızı Nisa Cesur'u dışarı çıkarmayı başarırken diğer çocukları Egemen ve Nevzat içeride mahsur kaldı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler kırsal mahalleye ulaşmasının ardından alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Ancak, evde kalan Egemen ve Nevzat'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çocukların cenazesi hastanedeki otopsinin ardından Buluklu Mahallesinde bulunan evlerinin önüne getirilerek, helallik alındı. Ardından cenazeler, Kaşlı Mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Nevzat ve Egemen gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın yanı sıra, baba Engin Cesur, anne Zeliha Cesur, akrabaları ve köy halkı katıldı.