İhlas Haber Ajansı

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Yangında yaşlı kadını itfaiye ekibi kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında evde tek başına bulunan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında evde tek başına bulunan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yangın, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi 402 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki katlı evin ikinci katında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı şekilde olay yerine intikal eden büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler aynı zamanda evde tek başına kalan 83 yaşındaki kadını kurtardı.


Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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