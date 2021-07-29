Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, yerleşim yerlerini tehdit eden yangından dolayı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Bugün akşam saatlerine doğru ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar polisler tarafından evlerinden tahliye edildi. Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplanırken, çaresiz gözlerle yangını seyrediyor. Yangını seyreden bölge sakinlerinden Ali Karain, 36 yıldır Aydıncık'ta yaşadığını ve böyle bir yangın hiç görmediğini söyledi. Daha önceki yıllarda ufak, tefek yangınların olduğunu kaydeden Karain, "Bu kadar büyük hiç görmedik. Şu anda durumda iyi değil. Cumhuriyet Mahallesi'ni komple boşalttılar" dedi.

"Daha önce böyle bir şey görmedik"

Gözleri yaşlı şekilde yaşadıklarını anlatan Hatice Danacıoğlu ise 35 yıldır Aydıncık'ta yaşadıklarını ve daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini vurguladı. Danacıoğlu, "Biz yayladan indik şimdi, böyle görünce dayanamadık, çok üzücü bir olay. Şu anda yanan bölgede de bir sürü tanıdığımız var. Birbirimizle hepimiz din kardeşiyiz. Orada duramadık, buraya indik. Keşke insanlara yardın edebilsek, hiç durmayacağız. Orada uyuyamadık, buraya geldik belki bir şey yapabiliriz diye. Allah esirgesin, hepimizi korusun" şeklinde konuştu.

Kadir Uçar da Cumhuriyet Mahallesi'nde oturduklarını ve polisler tarafından evlerinin boşaltıldığını söyledi. Evde yaşlı bir anne ve babasının bulunduğunu kaydeden Uçar, "Daha önce böyle bir şey görmedik. Bu kesinlikle terör örgütü olayıdır " diye konuştu.