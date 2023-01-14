İhlas Haber Ajansı

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Yangından yaralanan yaşlı kadın 23 gün sonra hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde 23 Aralık 2022 tarihinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından eşini kaybeden, kendisi de ağır olan kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 Aralık 2022 tarihinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından eşini kaybeden, kendisi de ağır olan kadın hayatını kaybetti.


Olay, Kavaklı Mahallesi 2417 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ertaş (69) ve eşi Adile Ertaş'tan (68) haber alamayan yakınları eve geldiğinde, yaşlı çifti odada hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Çiftin yakınları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol Ertaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşi Adile Ertaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Adile Ertaş'ın 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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