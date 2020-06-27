Yangınla mücadele eğitimi alan gönüllülere sertifikaları verildi

Mersin Orman Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sertifika törenine, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü ile gönüllü vatandaşlar katıldılar.

Erdemli'de 76 kişinin müracaat ettiği, ancak pandemi nedeni ile 38 kişinin eğitim görüp sertifika almaya hak kazandığı törende konuşan Bölge Müdürü Akduman, gönüllü yapılan her çabanın başarıya ulaşacağını söyledi. Orman yangınlarının yüksek risk içeren bir mücadele olduğunu belirten Akduman, bu nedenle orman yangınlarında görev alacak gönüllülerin sunacağı hizmeti önemsediklerini vurguladı.

Törende daha sonra halk eğitim merkezi aracılığı ile eğitim verilerek sertifika almaya hak kazanan yangın gönüllülerine, sertifikaları ve yangın koruyucu malzemeleri verildi.

Mersin genelinde 704 kişinin başvurduğu eğitimlerin, Covid-19 salgını nedeniyle 450 kişiye verilebildiği, eğitimlerin Halk Eğitim Müdürlüğünün uygun gördüğü tarihe kadar ertelendiği bildirildi.