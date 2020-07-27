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Yaralı askerler Mersin'e sevk ediliyor

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen ve 5 askerin şehit olduğu 27 askerin de yaralandığı kazada durumları ağır olan yaralı askerlerden bazıları Mersin’deki hastanelere sevk ediliyor.

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen ve 5 askerin şehit olduğu 27 askerin de yaralandığı kazada durumları ağır olan yaralı askerlerden bazıları Mersin'deki hastanelere sevk ediliyor.


Bu kapsamda yaralı 1 asker, Adana'dan kalkan ambulans helikopter ile Mut ilçesinden Mersin'e getirilerek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yine durumu ağır olan 2 askerin de Konya'dan kalkan ambulans helikopter ile Mut Devlet Hastanesi'nden alınarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.


Öte yandan, yaralılardan ikisinin karayolu ile Silifke Devlet Hastanesi'ne, ikisinin de Erdemli Devlet Hastanesi'ne gönderildiği, 3 yaralının ise yine karayolu ile Mersin'deki hastaneler sevk edildiği bildirildi. Yaralı 15 askerin ise Mut Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

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