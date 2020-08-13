Yaralı leyleğe büyükşehir personeli sahip çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi kırsalında yaralı halde bulunan leyleğe Mersin Büyükşehir Belediyesi personelleri sahip çıktı. Bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde alınan yaralı leylek, tedavisinin yapılması için Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda görevli veterinerlere teslim edildi.

Tarsus'a bağlı Muratlı Mahallesinin mezarlık tabelası takım işlemi için bölgede bulunan Büyükşehir ekipleri, mezarlığa yakın bir noktada ses duydular. Ekipler, çalıların arasında uçamayan yaralı leyleği buldular.

Yüksek gerilim hatlarına çarparak ayağından yaralandığı tahmin edilen leyleği koruma altına alan Büyükşehir personelleri, hayvanı yine Büyükşehir bünyesinde yer alan, yaban hayatı korumanın ve kurtarmanın yanı sıra rehabilitasyon hizmeti de veren Tarsus Doğa Parkı içindeki özel klinikte görevli veterinerlere teslim ettiler.

Tedavisine başlanan leylek, sağlığına kavuştuktan sonra bir sonra ki göç mevsiminde doğal ortamına bırakılacak.