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Yaralı sincap, Tarsus Belediyesi tarafından koruma altına alındı

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus ilçesinde yaralı halde bulunan sincap, götürüldüğü Tarsus Hayvan Parkında tedaviye alındı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde yaralı halde bulunan sincap, götürüldüğü Tarsus Hayvan Parkında tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen sincabın, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı bildirildi.


Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Topaklı Mahallesi'nde bir vatandaş yerde hareketsiz yatan bir sincap gördü. Sincabın yaralı olduğunu fark eden vatandaş, durumu Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı sincabı alarak tedavi edilmek üzere Hayvan Parkı veteriner hekimlerine teslim ettiler. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından röntgeni çekilen sincabın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Tedaviye alınan sincabın, iyileşmesinin ardından doğal hayata bırakılacağı belirtildi.

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