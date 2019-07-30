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Yardım için ırmağa koştular gördükleriyle şok oldular

Mersin’in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı kenarında Mersin Büyükşehir İtfaiyesine ait kurtarma aracını ve dalgıcı görenler ırmağa birinin düştüğünü zannettiler.

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı kenarında Mersin Büyükşehir İtfaiyesine ait kurtarma aracını ve dalgıcı görenler ırmağa birinin düştüğünü zannettiler. Yardım için olay yerine koşan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler.


Silifke ilçesinden geçen Göksu Irmağına bir domuzun düştüğünü gören bir kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine haber verdi. İtfaiye ekipleri ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi olay yerine geldi. Dalgıçları ve ekipleri gören vatandaşlar, bir kişinin suya düştüğünü düşünerek yardım için ırmak kenarına koştular.


Gerçeğin sonra anlayan vatandaşlar, Göksu Irmağına yaralı bir domuzun düşüp telef olduğunu fark ettiler. Ölü domuzu ırmaktan çıkaran dalgıçlar kepçe yardımı ile bir traktöre yükleyerek ırmak kenarından uzaklaştırdılar.


Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar ise Göksu Irmağına birinin düştüğü endişesine kapıldıklarını, koşup ırmağa baktıklarında bir domuz ölüsü ile karşılaştıklarını ve çok şaşırdıklarını belirttiler.

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