Yarım asırlık evliliğe sürpriz kutlama

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çifte 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde pasta göndererek evlilik yıl dönümlerini kutladı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamaya çift, Başkan Yılmaz'ın bu jesti karşısında duygulandı.

Toroslar Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 70 yaşındaki Mehmet Ali ve eşi Dürdane Arıcan'ın 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde pastayla sürpriz yaptı. Çağdaşkent Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Arıcan, Toroslar Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi olan 'Büyüklere vefa, haydi onları ara' hattını arayarak 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde eşine sürpriz yapmak istediğini söyledi. Arıcan ile görüşen çağrı merkezi görevlileri, bu talebi Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a iletti. "Büyüklerimiz, başımızın tacıdır" diyerek ilgili birim müdürlerine talimat veren Başkan Yılmaz, evlilikleri yarım asrı geçen çifte pasta hazırlatarak mutluluklarına ortak oldu. Çiftin yaşadığı evin önüne giden belediye görevlileri, müzik eşliğinde ve komşularının şahitliğinde anons yaparak, Arıcan çiftinin evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Belediye görevlilerini ellerinde pastayla evlerinin önünde gören çiftin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Çift, 53'üncü evlilik yıl dönümlerine özel hazırlanan pastayı üfleyerek teşekkür etti. Covid-19 nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını belirten Arıcan çifti, Başkan Yılmaz'ın kendilerini unutmayarak duyarlılık gösterdiği için onur duyduklarını ifade ederek, "Allah hepinizden razı olsun. İnşallah sizler de bizim gibi 53 yıllık evliliklere imza atarsınız" dedi.

"Büyüklerimizin yüzlerindeki mutluluk ve yüreklerindeki sevgi her şeye bedel" diyen Başkan Yılmaz, "Evlerinden çıkma kısıtlaması olan büyüklerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri için başlattığımız büyüklere vefa, haydi onları ara sosyal sorumluluk projemizin böyle güzel anlara şahitlik etmesi bizler için gurur verici. Milletimiz zor bir dönemden geçiyor. İnşallah bu süreci en kısa zamanda dayanışma ile atlatacağız. Arıcan çiftine bu süreçte bir nebze olsun moral verdiysek ne mutlu bize. Kendilerini kutlar, sağlıklı bir ömür dilerim" diye konuştu.